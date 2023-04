Veicoli e memoria. Sfila una pagina di storia

"Se la gente non va al museo è il museo che va alla gente, attraversando le strade d’Italia e sotto il cielo. Questa rievocazione è un modo per incontrare quello che si è studiato solo sui libri". Marco Agostini di Cesena è alla guida della sua Jeep Willys, americana. Una passione per i mezzi della seconda guerra mondiale che accomuna gli oltre 450 figuranti, in divise militari e i150 veicoli, che da ieri - quando hanno fatto tappa a Bondeno e a Vigarano Pieve - con la ‘Colonna della libertà, per tre giorni, percorreranno le strade della provincia. E’ la quindicesima edizione. Oggi saranno a Tresigallo alle 9.45 a Lagosanto alle 12, a Copparo alle 17, domani a Poggio Renatico alle 9, poi a Sant’Agostino, a Vigarano Mainarda e alle 11 a Ferrara. "Siamo ben organizzati – ammette Gabriele Lelli direttore del Museo Gotica Toscana di Scarperia in provincia di Firenze che insieme al Museo della Seconda Guerra Mondiale del Fiume Po di Felonica nel mantovano hanno organizzato la rievocazione – grazie alla scorta dei motociclisti, che soprattutto alle rotatorie e negli incroci più difficili dove per i partecipanti potrebbe essere più facile sbagliare strada, indicano il percorso. Ci siamo ‘collaudati’ da Felonica a Bondeno e abbiamo capito che tutto funziona". I mezzi sono tutti privati. "Fin da bambino avevo questa passione – racconta Fabio Dovesi, di Bologna, direttore commerciale, innamorato della storia e oggi collezionista di mezzi militari, alla guida della sua Dodge WC 52 - amavo i soldatini e i mezzi militari. Con gli anni sono arrivato ad acquistarli. Sono impegnativi da guidare – dice –. Non ha il servosterzo. La Willys, che ho, è molto più agile. Tutto è originale. Oggi si trovano molti pezzi di ricambio nelle officine Usa".

L’Italia è una terra di appassionati di mezzi militari d’epoca: "Ci sono gruppi organizzati stabili – spiega Lelli – che organizzano eventi facendo rete con i musei come i nostri, ma anche che sanno dare indicazioni agli appassionati di supporto alla manutenzione, ai pezzi di ricambio e a tanto altro".

La Colonna della Libertà è il più grande evento di questo genere in Italia. "Il mezzo storico – dice – deve essere un tramite per andare a interessarsi di storia. Tutto serve per informarsi". Centocinquanta veicoli, tante le Jeep, ma anche i mezzi che trasportavano truppe e munizioni, mitragliatrici calibro 50, carri armati, l’ambulanza, c’è anche un mezzo anfibio e una Peugeot 202 un veicolo civile requisito dalle forze germaniche durante l’occupazione della Francia e convertito ad uso bellico dalla Legione straniera. Uniscono le dotazioni delle forze alleate e non solo, ci sono infatti anche alcuni mezzi tedeschi. "Un modo per tanti nonni per far rivivere ai nipoti la storia e spiegare la gioia della Liberazione - dice il sindaco Simone Saletti - in una rievocazione che mostra quello che si è studiato sui libri di scuola".

Claudia Fortini