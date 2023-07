Veicoli elettrici, nuove colonnine

L’Unione "Valli e Delizie" ha bandito un concorso per allestire, in ogni frazione, 22 nuove colonnine per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica. Sei di queste centraline, a due attacchi, saranno posizionate nel capoluogo, in affianco alle 4 già realizzate in piazza Giovanni XXIII. Che, nel 2021, sono state impiantate dal gestore, la "Comunità Solare" di Medicina, col contributo di 48.000 euro erogato dal comune, proprietario delle strutture, attinti dai fondi della legge "Fracara". Ma anche attraverso una tantum sui lavori di 7500 euro annui scadente nel 2024. Il regolamento che disciplina l’installazione e l’uso di questi punti di rifornimento, che raggiungono l’obiettivo di uno ogni mille abitanti, è stato illustrato dal vicesindaco Sauro Borea. In sintesi il progetto di ampliamento delle centraline mira ad "incentivare la mobilità sostenibile, l’utilizzo delle fonti alternative rinnovabili, la tutela ambientale, la promozione territoriale ed il risparmio per l’utenza su cui ricadono i costi del pieno: da 0,11 a 0,50 euro per chilowatt in base ai tempi necessari alla ricarica". Ma si punta anche "ad aprire agli investitori privati ed alle Comunità Energetiche". Che, a fronte degli introiti e dell’esenzione del canone di occupazione suolo pubblico, si faranno carico di spese ed oneri degli interventi.

n. m.