Velodromo Ardizzoni alla Stella Alpina Renazzo

Dopo aver riattivato il velodromo, il comune di Cento ne ha affidato il servizio di gestione alla A.S.D. Stella Alpina di Renazzo in qualità di capogruppo della "Velodromo Cento Academy" che vede unita la società renazzese alla Polisportiva Sanmarinese di Carpi e la Ciclistica Bonzagni di San Matteo della Decima, una cordata tra società di tre province diverse che permette di tenere aperto e attivo questo storico impianto sportivo importante per il ciclismo su pista di molte province emilianoromagnole. Dal canto suo, il comune ha assunto un impegno di spesa per il periodo dall’1 settembre di quest’anno al 31 luglio 2028 per complessivi 7.833,33 euro. "Mi complimento con i nuovi gestori – dice subito il vicesindaco Vito Salatiello che ha anche la delega allo sport, un passato da ciclista e un presente ancora in bici –. Sono molto contento perché nonostante ci fossero state nel tempo difficoltà, ci si è stretti attorno a un obiettivo comune e unico che è quello di far girare i ragazzi in pista, dare loro un sogno e un’opportunità e soprattutto usare un impianto che non è solo del comune di Cento ma è regionale".

E si rivolge alla Velodromo Cento Academy. "Faccio i miei complimenti all’associazione temporanea delle tre società – prosegue Salatiello – con un in bocca al lupo per una proficua attività per i prossimi 4 anni. La loro unione è importante soprattutto perché hanno avuto modo di dare un bellissimo esempio di sportività e cioè dimostrare che quando c’è una difficoltà comune la si affronta insieme. Nessuna delle tre probabilmente si sarebbe lanciata da sola in questa nuova avventura, ma insieme, unendo le forze, hanno dato l’esempio che le cose di possono fare, senza litigi e andando oltre. Credo sia uno dei primi casi in Italia di società che si mettono insieme per gestire qualcosa che serve a tutti. D’ora in avanti, strada spianata per il nostro velodromo". "A chi non ci credeva, per quattro anni la nostra Associazione porterà avanti un ambizioso progetto di gestione del velodromo ‘Corrado Ardizzoni’ – scrive Fabio Guerra della Stella Alpina di Renazzo – un ringraziamento importante va a tutti gli sponsor che sostengono le attività, all’amministrazione per l’impegno profuso, ai presidenti delle società coinvolte, a tutti i volontari ed alla Centese".

Laura Guerra