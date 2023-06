Velodromo, sì all’omologazione Salatiello: "Ritorno all’agonismo"

CENTO

Belle novità per lo storico velodromo ‘Ardizzoni’ di Cento che negli ultimi anni ha vissuto una vicenda travagliata, tra necessità di manutenzioni e lavori che finora non avevano permesso l’omologazione della pista e quindi l’attività agonistica. Omologazione che finalmente ieri è arrivata, peraltro all’indomani della domanda nel question time di lunedì sera. "Martedì mattina è arrivata la commissione della federazione ciclistica – dice l’assessore allo sport Vito Salatiello - è stato controllato il velodromo in tutte le sue parti, dalle perimetrali, le reti, le balaustre, e le righe ed è stata ottenuta l’omologazione fino alla categoria juniores". E spiega. "Finalmente si potrà mettere la fine a questa travagliata vicenda e siamo ripartiti – prosegue con soddisfazione - La gestione sarà diretta fino a che non ci sarà la manifestazione di interesse da parte di un soggetto che vorrà gestirlo. A quel punto potremo aprire un bando con la certezza che qualcuno coglierà l’occasione. Fino a quel momento garantiremo la possibilità a tutte le società ciclistiche di poterlo usare e organizzare delle corse. Nello spirito del comitato regionale e delle squadre locali c’è di organizzare almeno una manifestazione durante l’estate". Velodromo che era stato oggetto di una domanda in question time da parte del gruppo Attiva.

"Quello di Cento è uno dei tre velodromi attivi in regione, con Forli e Fiorenzuola – ha spiegato Salatiello – Un velodromo che aveva visto nel 2019 la sua ultima corsa e chiuso nel 2020. Nel 2021 era stato rifatto il manto ma rimanevano criticità sulla parte perimetrale, sulle reti e per il rettilineo opposto con la vecchia recinzione, la balaustra che andava rivista e andavano rifatte le riprese di terra per pianare il saltino con il campo da calcio oltre a lavori strutturali alle panchine e il rinforzare le reti perimetrali". Il percorso. "Si è dunque provveduto, anche con aiuto e supporto della Federazione Ciclistica a intraprendere un percorso che ha visto risolvere i problemi e con anche il supporto economico del Comitato Regionale – conclude – Abbiamo anche fatto un affidamento per rifare ciò che andava rimesso a posto. Ora finalmente è arrivata l’omologazione. Finora il velodromo era agibile, con tutti i crismi di sicurezza per l’uso ma l’omologazione gli permette di ritornare ai suoi fini agonistici. Al momento ci sono già prenotazioni di società ciclistiche per l’attività alcuni giorni la settimane ed anche l’officina è stata riaperta".

l.g.