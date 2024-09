Velostazione, secondo lotto. Riqualificazione, dalla Giunta ok ai lavori da 600mila euro. Nuovi stalli e servizi per i turisti

Era il quattro settembre dello scorso anno quando aprì la velostazione per circa 120 biciclette. Ieri, in giunta, è arrivato il via libera alla seconda tranche di progetto che sancito la presa d’atto del progetto esecutivo per la realizzazione del secondo lotto dell’infrastruttura di fronte alla stazione ferroviaria. Il prossimo passaggio, sarà la conferenza dei servizi che darà l’assenso finale. Ma guardiamo nel dettaglio l’intervento.

Si tratta di un investimento di oltre seicentomila euro, di cui quasi quattrocentomila (382 per la precisione) in carico al Comune, mentre gli altri saranno in co-finanziamento con la Regione. I lavori riguarderanno la riqualificazione e la rigenerazione dell’edificio esistente (sulla destra, guardando la facciata d’ingresso della stazione). Di proprietà di Rfi, la struttura era prima in locazione a un privato e ora nella disponibilità del Comune. Ferrara Tua sarà il soggetto attuatore degli interventi, così come fu soggetto attuatore del primo lotto.

Più nel dettaglio, il progetto prevede la demolizione, l’ampliamento e la riorganizzazione degli spazi, con l’aggiunta di ulteriori attività quali uno spazio informazioni per i turisti, all’ingresso della città, un deposito automatizzato per i bagagli, ulteriori 160 stalli per il deposito delle biciclette e un’officina per le piccole riparazioni delle bici. Dunque, complessivamente si arriverà a quasi trecento slot per le biciclette. Così come fu per il primo lotto dei lavori a intervenire su questo ulteriore passo avanti è l’assessore con delega alla Mobilità, Nicola Lodi che inquadra l’intervento nel piano di riqualificazione dell’intero quartiere attorno alla stazione in una logica più ampia, che parte dal precedente mandato. "La stazione, biglietto di ingresso alla città, e con essa l’intero quartiere Giardino – così l’assessore Lodi – sono ancora una volta al centro della rigenerazione e della riqualificazione, con un ulteriore potenziamento delle dotazioni e dei servizi per chi sceglie la bici. Con questo secondo e ultimo lotto andiamo infatti a completare gli interventi relativi alla velostazione, che da un lato puntano su restituire decoro e dignità all’intera area, dall’altro garantiscono la promozione e il sostegno agli spostamenti in bicicletta e l’intermodalità, offrendo un luogo sicuro in cui depositare e custodire il proprio mezzo di trasporto". Con il primo lotto, già concluso lo scorso anno, il Comune era intervenuto sulla parte esterna dell’area antistante alla stazione, sempre di proprietà di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) e data in concessione al Comune, riorganizzando gli spazi esterni, con lo smaltimento delle vecchie postazioni all’aperto per le biciclette, l’inserimento di nuovi parcheggi con deposito bici e la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili e pedonali di raccordo con evidenziazione cromatica. Sono già stati realizzati 116 stalli e attualmente sono in corso interventi per la messa in sicurezza dell’area.

Nell’area, peraltro, erano stati completati i percorsi ciclopedonali, è stata installata una stazione di ricarica per le bici elettriche e riservata un’area per il noleggio self-service delle biciclette e dei monopattini elettrici. Adesso la conferenza di servizi, che verrà convocata a stretto giro per esaminare questo dossier, avrà – tra gli altri – il compito di valutare come utilizzare al meglio gli spazi, approvando il progetto esecutivo.

re. fe.