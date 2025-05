"Velostazione, uno spazio dispersivo"

Conoscere i criteri con cui si è adottata una soluzione di deposito bici "altamente dispersiva dello spazio e poco pratica nel parcheggio delle biciclette, come segnalato dalla stessa Fiab", sapere "quanto in realtà costi al cittadino la sorveglianza a cura della Securfox, dato che la vigilanza è a carico della società Ferrara Tua interamente controllata dal Comune", sapere "la forma con cui l’amministrazione si prefigge di gestire il futuro deposito bagagli, la nuova area di deposito biciclette al coperto e l’officina per piccole riparazioni che prima costituiva un economico servizio per i cittadini ed era una fonte di reddito per alcuni lavoratori privati" e, infine, "conoscere i tempi di realizzazione del secondo lotto e offrire una reale soluzione al parcheggio delle bici dei pendolari". Questi le quattro richieste contenute nell’interpellanza presentata dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle, Marzia Marchi relative alla velostazione.

"Sono terminati da un paio di mesi i lavori che dovrebbero aver aumentato la sicurezza alla velostazione di Ferrara – si legge nel documento della pentastellata –, grazie all’ingresso tramite cancello nell’area degli stalli attraverso un’app di Ferrara Tua che permette di acquisire il biglietto gratuito. Gli stalli attuali sono altamente insufficienti perché scarsi di numero, non sicuri e di difficile fruibilità, come segnala la stessa Fiab, e che l’area coperta adibita a velostazione permetterebbe di ospitare molte più bici di quelle attualmente malamente ospitate". Fiab "chiede di rivedere il progetto per rendere la Velostazione uno strumento a favore di chi sceglie di usare la bici".