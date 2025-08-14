Velox sulla Romea, in un anno 22mila multe

Sono 24.847 le sanzioni al Codice della Strada elevati, lo scorso anno, dalla Polizia Locale dell’Unione delle Terre del Delta per un importo accertato pari a 2 milioni 518mila 482 euro. Di questi sono 22.729 quelli contestati attraverso le due postazioni di Velox installate sulla statale Romea, di cui 18.039 elevate dal rilevatore della velocità puntuale posizionato sul territorio comunale di Codigoro, poco prima dell’abbazia di Pomposa in direzione Ravenna e i rimanenti 4.690, sempre sulla statale Romea, poco prima dell’ingresso di Mesola, in direzione Venezia.

La Polizia Locale dell’Unione delle Terre del Delta, guidata dal comandante Enrico Formigoni fa capo ai comuni di Codigoro, Mesola e Goro e della somma contestate alla fine dello scorso anno ne era stata incassata 1milione 25mila 487 euro, pari a poco più del 40% di quanto accertato. Un importo, rispetto di due anni fa, di 3 milioni e mezzo di un milione in meno e le scese da 38.120 a 24.847. Un calo fisiologico, poiché molti dei fruitori abituali della statale, una volta memorizzata la posizione dei rilevatori di velocità, tendono ovviamente a rispettare il limite previsto che è di 70 chilometri all’ora.

I rimanenti 2.118 verbali, non contestati dai velox posizionati sulla statale n. 309 "Romea" sono stati elevati direttamente dalla decina di componenti della Polizia Locale dell’Unione delle Terre del Delta. Sulla ripartizione delle somme fra i tre comuni fa chiarezza il sindaco di Codigoro Alice Sabina Zanardi che afferma: "poiché il nostro dispositivo e quello di Mesola sono stati installati e pagati dai rispettivi comuni, della cifra introitata il 50% spetta a Codigoro e Mesola. La parte rimanente di questa somma viene divisa fra tutti e tre i comuni sulla base della popolazione e le risorse saranno spese per la sicurezza stradale. Ci tengo a precisare che non vi è stato nessun abbassamento del limite richiesto dai comuni - prosegue il primo cittadino - ma era già esistente sulla statale Romea e come anche per la collocazione vi sia stata una valutazione, preventivamente, sia da parte della Polizia Stradale che della Prefettura. Posizioni nelle quali negli anni scorsi si erano verificati indicenti anche mortali. La maggior parte dei sanzionati non sono residenti nella nostra provincia, ma in gran parte stranieri e per questo risulta spesso difficile introitare le somme contestate".

