Vendemmia, tra luci e ombre. Meno produzione ma più qualità: "La preoccupazione? È la crisi"

"L’estate fuori stagione spinge la vendemmia con il clima mite e asciutto favorendo la qualità del raccolto contribuendo ad arricchire la qualità dei vini con le uve senza il rischio di muffe". Così la Coldiretti dopo una stagione complessa dal punto di vista meteo che, fra maltempo e ondate di calore, ha tagliato la produzione nazionale di circa il 14%. Per Emanuele Mattarelli, titolare della omonima cantina di Vigarano Mainarda, "è innegabile una diminuzione della produzione vitivinicola dovuta alle numerose piogge di maggio che hanno senz’altro stressato i vitigni, le grandinate, il caldo estivo accompagnato da una severa siccità tra luglio e settembre che ha sensibilmente ridotto la grandezza dell’acino e la massiccia presenza di peronospora della vite". La riduzione della produzione si assesterà attorno al 25-30%, ma "assisteremo al significativo aumento della qualità". La maggiore preoccupazione dei produttori è il calo dei consumi dovuti alla congiuntura economica generale, "è fortemente calato il potere di acquisto dei consumatori e a fronte di beni di primaria necessità, i primi a farne le spese nel carrello della spesa sono sempre i prodotti di qualità".

Per Sante Baldini, direttore generale e presidente onorario della cooperativa Flli.Bellini di Filo, "la riduzione della produttività sarà più accentuata, con una stima che va dal 30 al 35% in meno di prodotto. Le cause sono riconducibili anche all’alluvione di maggio che ha colpito i produttori del versante ravennate e ad importanti grandinate". Ottima qualità anche quest’anno che, sottolinea, "dovrebbe essere maggiormente premiata dai consumatori perché i vini del Bosco Eliceo mantengono un ottimo rapporto qualità-prezzo". Con i suoi 566 ettari di superficie impiegata per la produzione di uva da vino, Ferrara, secondo i dati della Regione, rappresenta l’1% del vigneto regionale. Nei suoi territori viticoli si coltiva prevalentemente il trebbiano romagnolo. Con 404 ettari, Argenta è il comune più viticolo della provincia, segue Comacchio con 38 ettari. Argenta rappresenta quindi il 72% di tutta la superficie vitata del ferrarese, segue Comacchio (7%), poi Codigoro e Bondeno (3%), Riva del Po, Mesola, Ferrara e Copparo (2%). Analizzando l’evoluzione delle superfici vitate negli ultimi 10 anni, nel ferrarese il dato è rimasto invariato passando dai 565 ettari del 2012 ai 566 ettari del 2022. Il vitigno maggiormente diffuso nel territorio ferrarese è il trebbiano romagnolo. Si registra un sensibile calo del numero delle aziende viticole (-43%, pari a 254 aziende).

Lauro Casoni