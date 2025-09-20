Vendevano cani malati ai clienti. La difesa: “Protocolli rispettati”

Portomaggiore, 20 settembre 2025 – È stato sentito ieri in tribunale il veterinario e testimone della difesa nell’ambito del processo che vede due allevatori accusati di frode nell’esercizio del commercio.

Il professionista, che si occupa dell’allevamento, ha sottolineato che gli animali sono sempre stati seguiti in modo esemplare dal punto di vista sanitario, osservando tutti i protocolli richiesti in questi casi. Il che andrebbe a confutare l’impianto accusatorio, secondo cui i due avrebbero venduto cuccioli di razza, assicurandone pedigree e buona salute sebbene si trattasse di animali tutt’altro che sani. Alcuni di essi, stando alle imputazioni, erano affetti da gravi problematiche di salute, al punto che uno sarebbe addirittura deceduto poco dopo l’acquisto.

Si parla di esemplari di Cavalier king, Labrador, Bovaro del Bernese, Bulldog francese e Golden retriver ceduti per somme tra i mille e i duemila euro, ma con caratteristiche diverse da quelle dichiarate. Accuse che gli imputati hanno respinto attraverso i loro legali. Nei mesi scorsi l’avvocato difensore Giampaolo Remondi aveva sottolineato che “Il dibattimento chiarirà la serietà e la correttezza dell’operato degli allevatori. Non possono essere ritenuti responsabili di patologie insorte dopo la vendita o non diagnosticabili in quella fase. Situazioni rispetto alle quali, comunque, i nostri assistiti avevano offerto assistenza anche in seguito. Le querele sono anche il frutto di una campagna mediatica sfavorevole e denigratoria, andata avanti per anni”.