Vendita delle anguille

Torna il tradizionale appuntamento con la vendita di anguille e cefali delle Valli di Comacchio alla Manifattura dei Marinati di Comacchio. Evento che è promosso da Parco del Delta del Po e Comune di Comacchio. L’iniziativa si terrà venerdì dalle 9 alle 12 alla Manifattura in corso Mazzini: gli operatori di Work & Belong provvederanno alla vendita del pesce. Le anguille vive saranno vendute al prezzo calmierato di 20 euro al chilo per un massimo di due anguille a persona (e comunque per un peso non superiore a 2,5 chili), mentre i cefali saranno venduti, in confezioni da tre chili, a 5 euro. La vendita, regolata da numerazione di ingresso per gli utenti, si protrarrà fino ad esaurimento del prodotto.