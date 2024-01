Vendita delle reti gas. Il Cda di Soelia avvia un’indagine di mercato

Il consiglio di amministrazione di Soelia S.p.A. in data 15 gennaio 2024, ha approvato l’avviso, non vincolante, per l’indagine di mercato al fine di sondare l’interesse di operatori economici operanti nella distribuzione del gas naturale per l’acquisizione

delle reti di distribuzione del gas e dei relativi servizi di gestione. L’avviso di indagine di mercato, nel solco del piano di risanamento redatto da Soelia S.p.A., approvato dal consiglio comunale del Comune di Argenta il 21 dicembre 2023, punta a ristabilire definitivamente l’equilibrio economico finanziario della multiservizi. Come noto, Soelia S.p.A. da circa 4 anni ha intrapreso un percorso virtuoso di riorganizzazione dei propri conti sociali che è passato peraltro

dall’accordo di ristrutturazione dei debiti della controllata Soenergy srl, omologato dal Tribunale di Ferrara nel giugno 2023.

La cessione delle reti del gas (circa 240 km percorsi nel territorio argentano) prevede una prima fase consistente, per l’appunto, nell’indagine di mercato; seguita dalla presentazione di offerte vincolanti da parte degli operatori interessati. La cessione delle reti del gas avverrà su base competitiva e si prevede verrà completata entro la fine di marzo 2024. Come previsto nel piano di risanamento, a seguito della cessione prospettata, Soelia S.p.A. uscirà definitivamente dal ramo “energy”, e con gli introiti previsti, che si stimano non inferiori a circa 11 milioni di euro, ristabilirà per il prossimo decennio l’equilibrio finanziario che le consentirà di operare con la massima dedizione alle ulteriori linee di business.