Vendite all’estero, contrazione dopo il sereno

Il valore delle vendite all’estero, dopo i risultati positivi del primo e del secondo trimestre, registra anche per questa voce una contrazione del -1,2%. Complessivamente, le vendite all’estero di merci e servizi ferraresi risultano inferiori per circa 226 milioni, circa 31 milioni in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con le sole eccezioni per i prodotti agricoli, gli apparecchi elettronici e i computer ed elettronica. 2,5 miliardi di euro in esportazioni, destinati ancora per circa due terzi all’Europa, hanno visto ridursi il valore di prodotti diretti verso la Germania, che, nonostante la forte contrazione dell’automotive e della chimica, è da sempre il primo partner straniero per le imprese ferraresi, oltre 445 milioni di euro nel 2024 con un calo di 5,5 milioni (pari al -1,2%, contrazione ridimensionata rispetto ai primi nove mesi dell’anno). Ad incidere di più sul risultato finale è stato il calo dell’export verso la Francia (diminuito di circa 42 milioni, -11,2%, calo concentrato soprattutto alla voce riferita ai macchinari), seguito da quello verso l’Austria (sempre causato dalla contrazione dei macchinari), per quanto riguarda l’Europa, e verso la Cina per il resto del mondo. L’export verso il mercato cinese è calato di oltre 24 milioni (deficit più che raddoppiato rispetto ai primi nove mesi del 2024), che si traducono in un -16,9%. Dopo nove mesi positivi, al quarto trimestre 2024 calano anche le vendite negli Stati Uniti (-7,2%), dove le imprese ferraresi vendono soprattutto macchine per impieghi speciali (oltre la metà dell’export complessivo verso il paese è rappresentato da questa voce). E adesso, con l’annuncio di Trump, il futuro diventa ancora più incerto. Incertezza che rappresenta il pericolo pubblico numero uno dell’economia e di chi fa impresa. A testimoniarlo lo stesso andamento delle borse in un fluttuare di quotazioni, tra perdite e ricavi. Non sarà facilmente calcolabile nell’immediato quali effetti avranno alla fine sul nostro mercato i temutissimi dazi. C’è chi prevede, proprio per la forte concorrenza interna di prodotti che resteranno bloccati sul nostro mercato, anche un calo dei prezzi di alcune merci.