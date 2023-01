Venditore abusivo scoperto al mercato

Il personale del Comando di Polizia Locale del Comune di Comacchio è intervenuto, ieri mattina verso le 11, al mercato settimanale di Porto Garibaldi per la presenza di un venditore abusivo. L’intervento è avvenuto all’interno dei servizi programmati per la prevenzione e il contrasto all’abusivismo commerciale ed ha permesso al personale della Polizia Commerciale di sequestrare articoli di bigiotteria ad un cittadino straniero, sanzionato per aver posto abusivamente in vendita la merce. La merce era priva di qualsiasi certificazione sulla provenienza e composizione, pertanto potenzialmente pericolosa per la salute dei possibili acquirenti. Due, dunque, sono gli aspetti che dimostrano l’importanza dell’attività eseguita nella mattinata di ieri da parte degli agenti della Polizia locale di Comacchio: il contrasto al commercio abusivo, anche a tutela di chi opera secondo le norme, e, non meno importante, la tutela della salute dei possibili acquirenti, a fronte del fatto che gli oggetti, che erano stati posti in vendita su una sorta di banchetto al mercato settimanale, non disponevano delle necessarie certificazioni sulla provenienza e composizione. Ragioni che rimarcano l’importanza dei servizi programmati per la prevenzione e il contrasto all’abusivismo commerciale, svolti da parte della Polizia locale di Comacchio.