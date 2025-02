’Venerdì dell’universo’ con Villadei: "È molto importante collaborare"

’In volo verso il futuro, la nuova era dell’esplorazione spaziale’ è stato il tema al centro dell’incontro con l’astronauta Walter Villadei, in sala Estense, in occasione dei ’Venerdì dell’universo’ organizzati da Unife con Massimiliano Fiorini. L’astronauta ha parlato dei suoi due recenti voli, il suborbitale ’Galactic 01’ di Virgin Galactic e, nel 2024, nella ’Axiom mission 3’, ma anche del futuro nello spazio.

Quale sarà questo futuro?

"Nel 2028 è prevista la prima stazione orbitante commerciale privata. Il futuro più lontano è Marte anche se si parla del 2050".

Ci spiega meglio?

"Ciò che facciamo nello spazio serve anche a migliorare la tecnologia e la conoscenza scientifica. Lo spazio è già importante per la nostra vita quotidiana, nel prossimo futuro diventerà una sorta di ambiente verso il quale ci stiamo proiettando e lì faremo cose che ora facciamo solo sulla Terra".

Il futuro però sarà del privato?

"L’avvento dei privati ha portato una ventata nuova. Ovviamente c’è anche il bisogno di elaborare norme nuove, responsabilizzarsi e capire come utilizzare le risorse spaziali. Negli ultimi dieci anni abbiamo sviluppato tecnologie e capacità operative che non appartengono più solo agli enti governativi, ma anche ai privati. Questo apre nuove opportunità: il privato può investire e sfruttare lo spazio in modi diversi. Già oggi lo vediamo: i satelliti di comunicazione sono lanciati in modo più economico ed efficace".

Qual è il ricordo più bello che ha delle sue missioni?

"La prima volta che ho visto l’Italia dallo spazio, illuminata di notte da nord a sud. Attraversarla tutta in soli 7 minuti è stato qualcosa di indimenticabile. Da lassù si può davvero apprezzare la bellezza del mondo su cui viviamo".

Che messaggio può dare a chi è sulla Terra?

"Il messaggio più importante che mi sono portato a casa è l’importanza della collaborazione, della ricerca e dell’innovazione, perché abbiamo molto ancora da esplorare e scoprire. Viaggiamo a 450 km e la luna è a 400.000 km e abbiamo appena iniziato a navigare".

Qual è il pericolo odierno?

"Lo spazio sta diventando sempre più affollato e il problema dei detriti spaziali è consistente. La Iss a volte deve muoversi proprio per evitare collisioni. Il tema di come verrà gestita la risorsa nello spazio, anche considerando l’arrivo dei privati, è sul tavolo. Per quanto riguarda gli asteroidi, esistono sistemi di monitoraggio che analizzano le traiettorie di questi corpi celesti".

Laura Guerra