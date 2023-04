Venerdì in aula, poi le 2 udienze a Bologna

Dopo la pausa seguita all’ultima udienza del 4 aprile scorso, la terza e ultima con protagonista Donata Bergamini, la sorella di Denis, il calciatore ucciso in provincia di Cosenza il 18 novembre del 1989, venerdì prossimo si torna in aula, per la 41esima udienza dall’inizio del processo che vede alla sbarra la ex fidanzata di Bergamini, Isabella Internò, accusata di concorso in omicidio premeditato. Sfileranno a altri testimoni dell’accusa davanti alla Corte di Assise di Cosenza. Corte che dall’udienza successiva, il 19 maggio prossimo, affronterà una lunga trasferta in Emilia, per due udienze che avranno come sede il Tribunale felsineo. Con una procedure piuttosto rara, in effetti, il 19 e il 20 maggio prossimi, il processo per la morte del calciatore argentano si trasferisce temporaneamente in terra bolognese. Ci sono alcuni testimoni, ritenuti fondamentali dal pm Luca Primicerio che non hanno intenzione di spostarsi fino a Cosenza. E’ stato così deciso il trasferimento dell’intera Corte per ascoltarli. Una in particolare, la moglie di un calciatore che all’epoca giocava insieme a Bergamini, è ritenuta teste fondamentale dell’accusa, perché proprio lei in quei giorni raccolse le confidenze dell’odierna imputata, Isabella Internò.