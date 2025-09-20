Veneziani ’ritorna’ a Roveredo. Così si omaggia il grande artista

Oggi e domani, Vittore Veneziani tornerà idealmente a Roveredo, 80 anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale e dopo la prima esecuzione della sua Messa di Santa Cecilia (o Missa Pacis, o Messa in onore di San Giulio), avvenuta il 30 settembre 1945, in occasione della riconsacrazione della Chiesa parrocchiale di San Giulio.

Domani, l’Accademia Corale Vittore Veneziani della nostra città, fondata da Veneziani nel 1955 e oggi diretta da Teresa Auletta, eseguirà la ’Missa Pacis’ nei luoghi della prima esecuzione.

Veneziani, già direttore dei cori del Teatro alla Scala (1921–1938 e 1945–1954), era fuggito in Svizzera nel febbraio 1944 con il fratello Riccardo, per sfuggire alle persecuzioni razziali. Giunto a Roveredo a marzo 1944, fu accolto dal Ricovero Immacolata e iniziò subito a collaborare con il coro parrocchiale, che debuttò con lui già a Pasqua dello stesso anno. Pur rimanendo anonimo per ragioni di sicurezza, Veneziani fu descritto nei resoconti come ’un celebre maestro di cori d’Italia’. In quel periodo collaborò anche con il maestro Luigi Tosi di Bellinzona e fu protagonista di una memorabile tournée ticinese nel 1945, dirigendo lo Stabat Mater di Pergolesi.

La presenza dell’Accademia Corale a Roveredo sarà anche l’occasione per festeggiare i 70 anni dalla sua fondazione (1955–2025) su suolo svizzero, durante le commemorazioni degli 80 anni dalla fine della guerra, promosse dai Comuni di Roveredo e San Vittore.Oggi è previsto un concerto serale nella chiesa di San Giulio, aperto dal Coro San Giulio di Roveredo diretto da Fernanda Biondini-Succetti. Domani invece, l’Accademia Corale eseguirà la Messa durante la solenne celebrazione liturgica. Una prima anticipazione della ’Missa Pacis’ si era già tenuta l’1 agosto 2024 nella Collegiata di San Vittore, in occasione dei 500 anni dell’unione delle Tre Leghe, alla presenza del Cardinale Oscar Cantoni.

Dopo la guerra, Veneziani tornò più volte in Mesolcina, trascorrendo le vacanze a Cauco. Anche il suo successore, Emilio Giani, tenne un concerto d’organo nella chiesa di Augio il 19 ottobre 1958. La Messa fu più volte ripresa dalla Corale Santa Cecilia di Roveredo diretta da Giovanni Cattaneo, con l’ultima esecuzione documentata il 25 dicembre 1974. Memorabile anche la trasmissione televisiva del 31 marzo 1968 da parte della TSI. La prima esecuzione in Italia avvenne il 21 aprile 1946 a Milano, con il coro misto dell’Angelicum diretto da Arrigo Bortone.