"Venga ridata dignità a quel ricordo di Savonuzzi"

Caro Carlino,

stavo percorrendo il baluardo di San Tommaso sul Montagnone dove da sempre, fin dai tempi della mia infanzia, c’era una piccola aiuola delimitata da una siepe al centro della quale si ergeva una colonna commemorativa. Il cippo è posto a memoria dell’ ingegnere capo del comune di Ferrara Girolamo Savonuzzi e del funzionario responsabile dell’ufficio ragioneria Arturo Torboli, entrambi antifascisti, fucilati nell’eccidio della notte del 15 novembre del ‘43. Oggi non c’è più l’aiuola, non c’è la siepe che la delimitava, non c’è la croce di metallo che era posta in cima alla colonna. È un pezzo di marmo che sembra posto lì a caso, non ci sono targhe, descrizioni, nulla se non i due nomi peraltro sbiaditi e illeggibili. Oggi qualcuno con un pennarello ha penosamente “ricalcato” il nome di Savonuzzi per farlo risaltare un pochino. Oggi è anche comparsa una corona tutta colorata e composta ai piedi della colonna, che stride proprio con le condizioni del “monumento commemorativo” ma che è stata posta lì a memoria dell’eccidio in vista della Festa della Liberazione. Purtroppo vedere una tale trascuratezza nei confronti di uno dei simboli di un triste momento della nostra storia cittadina significa che il ricordo di chi ha speso la propria vita per la nostra libertà si sta affievolendo. Chiedo all’amministrazione comunale di ripristinare in maniera dignitosa quel simbolo di libertà.

Maria Chiara Bassi