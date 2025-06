"Vengo attaccato perché lotto per l’ospedale"

"Non sono disponibile al teatrino della politica". E’ così che interviene Marco Gallerani del gruppo Cittadini in Soccorso al Pronto Soccorso. "Si sta dicendo che io sarei diventato sempre più vicino alle posizioni di Fratelli d’Italia, al punto da poter diventare un alleato del centrodestra", fino a esserne un possibile candidato Sindaco - dice Gallerani - Quando ho intrapreso, insieme ad altre persone, l’impegno di portare alla luce le problematiche legate all’Ospedale di Cento, mai avrei immaginato di diventare, per questo, oggetto di discredito, con l’illusione che la difesa del SS. Annunziata fosse un interesse di tutti. E invece non è così". E spiega. "Prima, il sindaco Accorsi mi ha attaccato a livello personale sui social - tuona - accusandomi, tra le altre cose, d’intervenire per un mio "spasmodico bisogno di visibilità" e di "spargere menzogne", non avendo evidentemente argomentazioni da controbattere ai dati e documenti da me pubblicati per provare la scelleratezza della chiusura del Punto nascite di Cento, oltre ai vari depotenziamenti e disattivazioni di letti da quando lui amministra il Comune centese. Tutte scelte politiche regionali da lui giustificate per non contraddire la sua parte politica. Ora si prova a insinuare, presso l’opinione pubblica, che la mia non è una battaglia di civiltà di un libero cittadino che non deve rendere conto a padroni e a Partiti politici, ma atti politici di uno diventato improvvisamente vicino alla destra centese, che è opposizione all’Amministrazione Accorsi, e che mira a poltrone politiche". E precisa la sua posizione. "Tutto questo meriterebbe una grossa risata e un certo compatimento da parte mia - conclude - se non fosse che l’obiettivo ormai chiaro è screditare la mia persona e di conseguenza dimostrare che le problematiche e i fatti da me evidenziati in merito all’Ospedale centese non sono reali, ma fanno tutti parte del teatrino della politica. A questo non sono disponibile, perché l’Ospedale di Cento è troppo importante per essere usato in questo modo così squallido. La speranza è che l’infimo livello si alzi e che l’ormai aperta campagna elettorale per le prossime amministrative centesi, veda l’impegno di persone serie che amano veramente il Comune di Cento, perché di quelle che lo usano per interessi di parte ne abbiamo già avute abbastanza".

l.g.