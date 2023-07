Vent’anni di gemellaggio con Castelnau Le Lez

Vent’anni fa la firma del gemellaggio con Castelnau Le Lez, celebrato la settimana scorsa in Francia dal sindaco Andrea Baldini e alcune realtà argentane, come Incontroll’arte. E la settimana prima i ragazzi del ASD Consandolo Calcio, insieme ai colleghi dell’US Reno e al Comitato, erano a Plankstadt per un torneo di calcio. "A un anno dalla firma – commenta il primo cittadino - siamo tornati a scambiarci esperienze, iniziative, eventi, un senso di vicinanza che ci aiuta non solo a rinsaldare il legame tra comunità, ma anche a imparare come si fa una scuola, come si organizza un servizio, come si organizza un evento, confrontando le conoscenze e le abitudini diche sono necessariamente diverse. È sempre utile, sempre bello, quanto mai importante". Il gemellaggio è fondamentale per abbracciare nuove culture e far crescere le comunità.

f.v.