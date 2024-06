Vent’anni di gemellaggio, il centro polifunzionale intitolato alla città di Dillingen

Si rinsalda l’amicizia fra Bondeno e Dillingen. Così come avvenuto a marzo nella città bavarese, ieri anche sul territorio matildeo si sono celebrati i vent’anni del gemellaggio fra le due Città: Bondeno ha intitolato il centro polifunzionale ‘Arte e Cultura’ di via Fermi a Dillingen, in una cerimonia che, oltre all’amministrazione comunale, ha visto presenti il sindaco bavarese Frank Kunz, gli operatori dello stand di Dillingen alla Fiera, il Lions Club di Bondeno e di Dillingen e la Cra di Bondeno. Il sindaco Simone Saletti e il suo omologo tedesco hanno scoperto una targa, collocata all’ingresso della struttura, in ricordo della giornata e a riprova dell’amicizia fra le due comunità. Le celebrazioni per il ventennale del gemellaggio sono cominciate con il concerto acustico eseguito da Luca Taddia e Fabio Cremonini, in un evento curato dal Lions Club di Bondeno. Successivamente, il sindaco Saletti ha preso la parola per ringraziare i presenti e per ribadire l’importanza del gemellaggio".