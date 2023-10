Venti di guerra in bolletta. Lievitano luce e gas: "Imprese in sofferenza. E pesano anche i mutui"

FERRARA

Dalle imprese alle famiglie, arrivano oltre i muri delle case e tra i reparti delle aziende i riflessi di guerra nel Medio Oriente. Lievitano le bollette – fortunatamente il riscaldamento è ancora spento complice il clima mite o meglio folle –, lievita il costo dell’energia. Lo dice a chiare lettere Amelia Grandi, responsabile dell’area economica di Cna Ferrara.

E’ lei che si occupa direttamente delle questioni energetiche per conto dell’associazioni di categoria, che si misura con il dramma che vivono ormai da anni soprattutto le piccole e medie imprese. Più fragili davanti all’onda d’urto dei rincari rispetto ai colossi – ormai pochi – della nostra economia. "Non siamo ai livelli dello scorso anno – precisa – quando gas e luce erano arrivati alle stelle, la bolla alla quale anche le speculazioni avevano contribuito si è sgonfiata ma non sono comunque tempi rosei". Tratteggia il quadro, con poche, cupe pennellate. "Il costo delle materie prime, dell’energia – elenca – è certo superiore a quello del periodo antecedente al Covid. Siamo rimasti molto al di sopra, con aumenti molto alti per il mondo dell’economia". Le imprese non vedono certo tutti i guadagni finire in fumo sotto il peso del caro-energia, come succedeva fino a pochi mesi fa, ma non navigano in acque tranquille. "Ai temuti rincari di gas e energia elettrica – riprende –, vanno infatti ad aggiungersi, un macigno sui bilanci, anche tutti gli altri aumenti. Senza dimenticare, è una voce molto pesante, quello dei mutui. La corsa dei tassi ci accompagna da tempo e non sembra certo arrestarsi, almeno non a stretto giro. Ripeto, per l’imprenditoria la situazione è ancora molto drammatica, forte l’incertezza". Piove sul bagnato. Prima l’Ucraina adesso il conflitto tra Israele e i terroristi di Hamas, che rischia di far schizzare verso l’alto certe voci. "E per fortuna – scandisce – non ci misuriamo con il capitolo amaro del riscaldamento, i termosifoni ancora spenti".

Se Sparta piange, Atene non ride. Drammatica anche la situazione delle famiglie, prime ’vittime’ sono gli anziani. Racconta quello che succede da mesi e che rischia di aggravarsi nei prossimi giorni Sandro Guizzardi, presidente di Auser, osservatorio privilegiato sulla terza età. "Siamo davanti ad una situazione molto, molto complicata. La povertà tra gli anziani è più diffusa di quanto si ritenga, mi riferisco a persone che hanno lavorato una vita, magari in agricoltura settore principale dell’economia della nostra provincia, che con la pensione non riescono più ad affrontare i costi che salgono, che non riescono ad arrivare a fine mese. E’ un dramma non solo economico in senso stretto. Queste persone finiscono per sentirsi sole, abbandonate, senza più punti di riferimento. Quel minimo di sicurezza che avevano, guadagnato in anni di sacrifici, vacilla sotto i colpi dei rincari, dell’inflazione galoppante. Ogni giorno, continuamente. Una pressione psicologica, che mina il carattere di queste persone. Ripeto, la situazione è molto preoccupante. Il nostro è – precisa – un osservatorio di quello che succede là fuori, si rivolgono a noi persone disperate".