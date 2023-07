Venti Forti e Maltempo Danneggiano la Camera Calda del Pronto Soccorso di Cona

Nella notte tra ieri e lunedì a causa del maltempo e delle copiose raffiche di vento prodotte dal fortunale, il controsoffitto della camera calda al pronto soccorso dell’ospedale di Cona ha subito diversi danni. L’area, che era stata già danneggiata nei giorni scorsi a causa del passaggio di un veicolo (episodio sul quale l’azienda sta già effettuando tutte le verifiche e gli accertamenti del caso) ha visto staccarsi dei pannelli in alcune aree del controsoffitto a causa del forte vento prodotto dal temporale. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma ciò ha reso necessaria la chiusura dell’accesso alla camera calda per consentire – grazie anche al tempestivo intervento dei vigili del fuoco – le operazioni di ripristino e messa in sicurezza dell’area che sarà resa nuovamente agibile nel minor tempo possibile.

Inoltre, grazie all’opera dei professionisti e degli operatori, è stato da subito attivato l’accesso a una seconda camera calda, che si trova accanto a quella principale, che consente la regolare circolazione dei mezzi di soccorso.

"L’azienda – si legge in una nota del Sant’Anna – ringrazia tutti coloro i quali si sono adoperati per ripristinare al più presto il servizio e si scusa per i disagi che la situazione può aver causato".