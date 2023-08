Venti ore a raccogliere rifiuti "Ho lavorato fino all’una di notte"

LIDO DI VOLANO

Quasi venti ore a raccogliere quei rifiuti che la maleducazione e l’insipienza di coloro che festeggiano il ferragosto in spiaggia, esprimono l’impegno di Matteo Cimitan (foto). Un giovane di Modena, che ha da poco festeggiato i 21 anni, studente universitario, referente di Plastic Free, per la provincia modenese, appassionato regista ed autore di lungometraggi di successo, la cui famiglia ha un’abitazione al Lido di Volano. Proprio nel più naturale dei sette lidi Comacchiesi ha espresso quell’attenzione per l’ambiente che ha caratterizzato la sua giovane vita, tanto che il cantante Francesco Gabbani, nel programma da lui condotto su Rai 1 gli ha consegnato un premio per questa sua innata dedizione. "Ho iniziato alla sera del 14 - racconta - per proseguire fino a l’una di notte raccogliendo i bicchieri, le cannucce e le bottiglie buttate a terra che sarebbero finite in mare o seppellite nella sabbia. Poi nel giorno di ferragosto ho iniziato a raccogliere alla mattina e finito di pulire, tutte le spiagge libere, soltanto dopo il tramonto". Il "bottino", calcolando che ha fatto tutto da solo questo ragazzo, è stato impressionante poiché nel totale ha raccolto ben 38 sacchi di rifiuti, che sono stati tutti differenziati, a dimostrazione dell’attenzione quasi certosina. Sono state trovate, abbandonante anch’esse, tende, materassi, brandine, teli da mare, scarpe e ciabatte spaiate. La prima domenica di settembre, organizzerà, come fa da sei anni, la giornata "Insieme per il Creato", si tratta di un’iniziativa di pulizia della spiaggia, sempre in concomitanza con la Giornata Mondiale per la Salvaguardia del Creato.