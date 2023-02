Venticinque anni di attività: premiato il negozio Benetti

Ha festeggiato i 25 anni del suo negozio Undercolors of Benetton, Chiara Benetti. Un importante traguardo per l’esercizio commerciale che ha sede in via Garibaldi a Copparo, che è stato celebrato in grande stile sabato scorso. Allo speciale ‘compleanno’ hanno partecipato il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni e il commissario della Camera di Commercio Paolo Govoni che hanno voluto celebrare il brillante quarto di secolo dell’attività che ha saputo attraversare anche i momenti più difficili, dagli impatti dell’emergenza Covid alle crisi congiunturali che non sono mancate. Un risultato straordinario per una imprenditrice che ha iniziato il suo impegno da giovanissima stagionale, per poi aprire la propria attività, facendo tesoro dell’esperienza della mamma e della sua merceria. La festa si è conclusa con un brindisi: il primo cittadino e il commissario della Camera di Commercio Paolo Govoni hanno alzato anch’essi, assieme a tutti i presenti, i ‘calici’ per festeggiare Chiara Benetti, "un bell’esempio di imprenditrice coraggiosa, determinata, capace e di visione".