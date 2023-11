Venticinque anni di Fattoria. Festa con vip e maxi torta

Un compleanno in grande stile con Elisabetta Gregoraci e Cristiano Malgioglio per festeggiare un quarto secolo di successi commerciali de ‘La Fattoria’. Nel pomeriggio di oggi si terrà la festa del centro commerciale di Rovigo, meta di acquisti anche per diversi ferraresi. Il programma dell’iniziativa di oggi vedrà protagonisti anche ospiti d’eccezione, al fianco di un intrattenimento musicale per tutta la durata dei festeggiamenti. I due super ospiti annunciati al centro commerciale ‘La Fattoria’ sono la nota show girl Elisabetta Gregoraci e il cantante e personaggio televisivo Cristiano Malgioglio. Saranno le guest star del venticinquesimo compleanno del centro commerciale, che inizierà dalle 18 e che vedrà anche il tradizionale taglio di una maxi torta, poi offerta a tutti i presenti.

Un programma di festeggiamenti che proseguirà anche domenica a partire dalle 17 con l’esibizione del mago Dario Cage. All’evento dal titolo ‘Sorprendente magia’ si aggiungerà anche l’esibizione dei ‘Time Machine’, un coinvolgente spettacolo musicale. "Torniamo a festeggiare un compleanno in grande stile proprio in occasione del venticinquesimo anno di ‘vita’ del centro commerciale – ha detto il direttore della Fattoria Marco Cavallaro –. Dopo il periodo difficile del Covid, abbiamo pensato di farlo con ospiti d’eccezione e una due giorni di festa per i nostri clienti, a cui si aggiungerà anche con una gift card alla domenica. Ci saranno due ospiti d’eccezioni come Gregoraci e Malgioglio senza dimenticare la torta gigante per i nostri clienti. Si tratta di un bel traguardo per il nostro gruppo – prosegue –, abbiamo effettuato alcuni ampliamenti e un altro cantiere è tuttora in corso". Il direttore del centro commerciale ‘La Fattoria’ si sofferma infine su uno degli obbiettivi raggiunti: "Vogliamo essere sempre più green, puntiamo molto su questo aspetto. Abbiamo installato un impianto fotovoltaico che ci permette di avere energia pulita. Ribadisco come sia una strada che intendiamo intraprendere anche per il futuro con un centro commerciale sempre più sostenibile".