Venticinque equipaggi a Poggio Renatico al Memorial Pedrazzi

È il sindaco di Poggio Renatico nonché presidente della Provincia, Daniele Garuti, a tagliare il nastro di partenza del IV Memorial Enrico Pedrazzi. Nei giorni scorsi sono stati venticinque gli equipaggi che hanno partecipato alla rassegna organizzata dal Club Officina Ferrarese del Motorismo storico. Fra gli equipaggi, numerosi top driver nazionali di regolarità turistica.

Le vetture, nel contesto notturno del solstizio d’estate, si sono sfidate al centesimo di secondo nella splendida e rinnovata piazza Castello, dove grazie all’operato di Officina Ferrarese è stato realizzato un circuito da percorrere due volte per ogni manche per un totale di 27 prove. Auto storiche costruite tra il 1957 ed inizio anni 2000 sia italiane che straniere: Alfa Romeo, Fiat, Autobianchi, Porsche, Citroen, MG, Lancia, sono sfrecciate lungo il percorso oltre ad essere ammirate dal pubblico presente nella piazza.

Al termine delle prove di regolarità, è risultato vincitore Simone Molinari con la figlia Arianna sulla A112 del 1971, al secondo posto Alessandro Timacchi sempre su A112 del 1985, terzo Fabio Sorgato sulla Citroen AX del 1987, quarti e quinti Andrea Camosci e i fratelli Mario e Michel Aoun su A112 e Innocenti Mini.

Soddisfatto il presidente di Officina Ferrarese Riccardo Zavatti che sottolinea non solo il valore sportivo della manifestazione. "Manifestazioni di questo tipo sono fondamentali non solo per il valore sportivo intrinseco che hanno, ma anche perché danno l’opportunità a tante persone di avvicinarsi al mondo della regolarità".