Vento forte e grandine Allagamenti e disagi

COMACCHIO

Forti temporali hanno colpito il medio-basso Ferrarese nella mattinata di ieri. Pioggia battente, grandine e vento forte hanno imperversato dal litorale all’entroterra. Il territorio comacchiese è stato tra le zone più interessate, tra Lidi e capoluogo, con le precipitazioni che hanno almeno in parte rovinato la giornata a visitatori e turisti giunti sulla costa per trascorrere la giornata di festa. Alcuni allagamenti si sono creati, soprattutto in prossimità degli stabilimenti balneari e, oltre alla pioggia, sono arrivati anche chicchi di grandine. Nella zona di Lido di Spina, lungo la ‘Romea’ in direzione Ravenna, si sono staccati alcuni rami dagli alberi e finiti sull’asfalto. Problemi registrati a Volania, località tra i territori comunali di Comacchio e Lagosanto, dove fortissime raffiche di vento sono state accompagnate da copiosa grandine che ha ‘imbiancato’ strade, campi agricoli e cortili delle case. La situazione non è stata certamente migliore in altre parti della provincia. Nuvoloni scuri hanno rilasciato il loro ‘carico’ nella zona di Riva del Po, in particolare tra Alberone e Cologna, dove il paesaggio ha assunto un aspetto quasi invernale per la grandine che ha ricoperto strade e campi. Nemmeno il Copparese è stato risparmiato, così come le zone di Jolanda di Savoia, Tresignana, Masi Torello, Ostellato e del Mezzano, dove si sono registrate grandinate ‘a macchia di leopardo’. A risentire particolarmente di questa situazione è l’agricoltura, come rimarcato da Coldiretti. "Se la grandine è un evento naturale - sottolinea Roberto Cera, frutticoltore di Tresigallo associato a Coldiretti - quello che sconcerta è che siamo già alla terza nel giro di pochi giorni. In meno di una settimana sono tanti i frutteti azzerati, con danni alla totalità della produzione. Di solito sono eventi che si manifestano in estate ed anche le dimensioni dei chicchi e la violenza dei temporali sono aumentati, a riprova dei mutamenti climatici sempre più dannosi per l’agricoltura". Nei prossimi giorni si potrà avere un quadro dei danni e quantificare le perdite. L’auspicio di Coldiretti è che "i risarcimenti assicurati possano dare un ausilio agli agricoltori colpiti, ma è evidente che è necessario ripensare alle condizione delle produzioni frutticole nel nostro territorio".

Valerio Franzoni