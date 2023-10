Vento forte, possibili problemi sulla costa

Lo stato di allerta, rossa e arancione in molte zone dell’Emilia-Romagna, diventa gialla in provincia di Ferrara a causa delle forte raffiche di vento previste nella pianura romagnola e sull’Appennino occidentale, con punte fino a 90 km orari, che causeranno mareggiate e possibili fenomeni di ingressione marina lungo la costa comacchiese. L’allerta è prevista per l’intera giornata di oggi. L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in stretto raccordo con Arpae E-R, seguirà l’evoluzione della situazione. Si raccomanda di consultare l’allerta e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web: https:allertameteo.regione.emilia-romagna.it.