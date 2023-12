Vento forte, via tegole e alberi spezzati

Giornata di vento forte in quasi tutta la provincia ieri. E, come sempre avviene in queste condizioni, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto nel Mezzano, in città e nel Centese. Meno problemi invece lungo la costa. Fino al tardo pomeriggio di ieri erano più di trenta le richieste di intervento per tetti scoperchiati, con tegole volate via, rami spezzati, alcuni finiti in strada. Molti problemi anche per i teloni, che in particolare nell’Alto Ferrarese sono a copertura dei tetti danneggiati pesantemente dalla grandinata del 22 luglio scorso. Alcuni sono stati letteralmente strappati. Problemi a San Carlo e Sant’Agostino per tetti danneggiati e per una copertura di duecento metri quadrati della Vm Motori di Cento in parte scoperchiata dal vento. Impegno anche per la polizia stradale. In due casi gli agenti sono dovuti intervenire per alcuni rami spezzatisi dagli alberi e finiti sul raccordo autostradale Ferrara- Mare: all’altezza di Masi Torello, infatti, gli automobilisti avevano segnalato rami caduti sull’asfalto. Altro intervento, invece, sulla strada provincia 54, più o meno all’intersezione con la Romea. Anche in questo caso si è trattato di alberi in strada. Fortunatamente non sono stati registrati feriti.