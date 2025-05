’Ventuno. Le donne della Costituzione’. Presentato il volume

In occasione della ventesima settimana della comunicazione, si è svolta a Ferrara una giornata di incontri rivolti alle scuole e alla cittadinanza con Angela Iantosca, scrittrice, giornalista, attrice, per la presentazione del libro ’Ventuno. Le donne che fecero la Costituzione’, scritto con Romano Cappelletto e la prefazione di Livia Turco, edito da Paoline nel 2024. Il volume, rivolto in particolare agli studenti, presenta le storie, la provenienza e i temi su cui si sono impegnate le ventuno donne che, fra il giugno 1946 e il gennaio 1948, hanno contribuito all’elaborazione della Costituzione italiana.