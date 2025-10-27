Venturelli batte Iannucci ai punti. E ora si guadagna la sfida con Lizzi

Le previsioni della vigilia hanno trovato piena conferma sabato sera tra le sedici corde del PalaPalestre di Ferrara. La semifinale per il titolo italiano tra il padanino Emanuele Venturelli e il laziale Paolo Iannucci, presentata come l’ultima chance per entrambi di aspirare a traguardi importanti, è stata dura e senza un attimo di tregua. Ha vinto il loianese-ferrarese Venturelli con verdetto diviso, ma va detto che si è meritato il sofferto successo. I giudici Volpin e Losorgio hanno rispettivamente sancito i punteggi di 77 a 76 e 77 a 74 a suo favore, mentre il giudice Di Clemente ha visto prevalere Iannucci per 78 a 74.

Il combattimento è iniziato subito a tavoletta, con Venturelli efficace nel portare il jab sinistro e Paolo Iannucci più mobile sulle gambe. Nel corso del primo round un plateale seppure involontario colpaccio basso di quest’ultimo ha costretto il bravo arbitro Russo a concedere un paio di minuti di recupero al pugile di casa e la cosa si è ripetuta anche nella terza ripresa, nel corso della quale il laziale è stato anche ammonito ufficialmente per avere lasciato cadere per la terza volta il paradenti.

Iannucci, generosissimo e preparato al meglio, ha cercato poi di intensificare la quantità dei propri colpi, ma i più consistenti sono stati quelli di Venturelli, soprattutto ai fianchi. Privi entrambi, in particolare l’ospite, di rilevante potenza, si sono colpiti un’infinità di volte e a metà del combattimento l’esito era ancora in bilico. Attingendo a tutto il loro orgoglio e quasi stremati, Venturelli e Iannucci hanno fatto il massimo che potevano per superarsi l’un l’altro con alterna fortuna e all’inizio dell’ottavo e ultimo round, il padanino ha gettato sul ring ogni residua energia, dal momento che nei tre minuti precedenti si era fatto preferire il rivale.

La sensazione era che il pugile di Momo Duran godesse comunque di un contenuto vantaggio ma ad evitare qualsiasi rischio, con il cuore e l’orgoglio, se l’è aggiudicato tra gli applausi del pubblico. Ora l’attende il giovanissimo calabrese Roberto Lizzi, campione d’Italia, un ostacolo fresco, difficile, dotato di ottimo fondo.

Gualtiero Becchetti