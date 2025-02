Venturi, oggi l’ultimo saluto

Si svolgeranno oggi i funerali di Stefano Venturi, il 60enne di San Biagio morto in un tragico incidente mentre volava col suo parapendio sulla spiaggia di Bejo, a Santa Cruz di Tenerife. Era in compagnia di amici che, come lui iscritti al Club Kirk Maynard di Imola, partecipava ad una manifestazione sportiva sull’isola della Canarie. Ma per cause al vaglio degli inquirenti spagnoli, i tiranti del suo velivolo si sono spezzati nel violento impatto contro i cavi dell’alta tensione. E lui è precipitato al suolo da un’altezza di una cinquantina di metri. Lascia nel dolore i cinque fratelli, Gianluigi, Agostino, Gianpaolo, Chiara, Giovanni, e l’anziana madre Aurelia, ultranovantenne, che viveva col figlio, a lei particolarmente affezionato. Le ceneri potranno essere dapprima vegliate nella chiesa di Conselice, paese romagnolo dove Venturi, anche qui molto conosciuto, gestiva un’attività da antennista ed installatore-manutentore di impianti audiovisivi. In seguito, alla 10, ci sarà la cerimonia funebre in duomo ad Argenta.