Verde pubblico che si trasforma in aree per il fitness

FISCAGLIA

Sono state inaugurate nei giorni scorsi, tre nuove aree fitness nelle tre località del Comune di Fiscaglia, con le tradizionali cerimonie del taglio del nastro che si sono susseguite a Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino alla presenza del sindaco Fabio Tosi e dell’assessore allo Sport Francesco Sovrani. L’intervento, che punta alla valorizzazione delle aree pubbliche del territorio, è stato reso possibile grazie ad un contributo regionale (legge 52018 edizione 2022) di 262.800 euro. "È stato bello vedere tanti giovani presenti apprezzare la tipologia di attrezzature installate da calisthenics e quanto è stato realizzato – ha commentato il primo cittadino di Fiscaglia -. Quello che più mi inorgoglisce è la consapevolezza di non aver dimenticato quanto loro stessi ci avevano chiesto. Sono questi i progetti che ci piacciono e che occorrono per rivitalizzare il nostro territorio".

Le aree attrezzate, accessibili a tutti, sono state realizzate al parco della Vittoria di Massa Fiscaglia, nell’area verde di via Amendola a Migliaro e nell’area verde del Centro Polifunzionale di Migliarino. In ogni area è presente una zona con strutture per esercizi a corpo libero, ideali per il calisthenics, e macchine per esercizi isotonici. Il momento inaugurale è stata occasione per i presenti di testare da subito le nuove attrezzature, effettuando alcuni esercizi, ed è emersa soddisfazione per gli allestimenti che sono stati realizzati. Grande la soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale e di tutte le persone che hanno preso parte alle cerimonie del taglio del nastro.

v.f.