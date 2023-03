Verde pubblico, via agli sfalci in 61 ettari

Avviato il piano degli sfalci di sessantuno ettari di verde pubblico, che comprende parchi, aiuole e giardini pubblici, nonché in tutte le aree verdi di scuole e asili. La squadra di Soelia garantirà fino all’autunno la loro manutenzione con un minimo di 7 sfalci ogni 4-5 settimane, con qualche attenzione in più per le aree verdi delle scuole. La pianificazione sarà modulata anche in funzione dei bisogni legati alla stagionalità, delle temperature e della piovosità. A conti fatti il personale Soelia sarà impegnato complessivamente nello sfalcio di oltre 450 ettari di prato, un equivalente di 640 campi da calcio. Per quanto riguarda gli alberi, sono state completate le ultime piantumazioni: nove aceri campestri sono stati messi a dimora nella nuova zona residenziale di Via Taddia a Santa Maria Codifiume, una quercia nella scuola di Filo, un olmo nella scuola di San Nicolò, due tigli nella scuola di Santa Maria Codifiume, infine ad Argenta due pruni sulla ciclabile che porta al Reno. La manutenzione degli alberi si completerà entro la prima settimana di marzo con le ultime potature invernali. In questi i nostri giardinieri saranno impegnati ad Argenta tra via Milano e via Crocetta.