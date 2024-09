Verdetto sul filo del rasoio. Costa con la sua ’Frontiera’ conquista l’Aquila d’oro: "Un’America poco nota"

È una sfida all’ultimo voto della quarta votazione. Forse, quello di ieri pomeriggio, è stato uno dei dibattiti più appassionati delle ultime edizioni del Premio Estense. Del resto, il sessantesimo anno, è un traguardo importante che ha pesato sull’espressione della preferenza sulla quartina di libri finalisti. Tanto sui giurati popolari, quanto sulla giuria tecnica presieduta da Alberto Faustini. Le premesse, stando a quanto espresso dai giurati tecnici, sembravano incoronare il libro di Nello Scavo, ’Le mani sulla guardia costiera’. Invece, la contesa a quattro si è ben presto trasformata in un duello, fra Luca Fregona (con ’Laggiù dove si muore. Il Vietnam dei giovani italiani con la Legione Straniera’) e Francesco Costa (con ’Frontiera. Perché sarà un nuovo secolo americano’) che si è aggiudicato la vittoria finale. La prima a intervenire è la direttrice di Qn-il Resto del Carlino, Agnese Pini. "Scavo – dice – ha svolto un grande lavoro di giornalismo d’inchiesta. Racconta i fatti con grande rigore e oggettività. E, benché l’argomento sia molto complesso, la resa dell’autore non manca di quel calore che può appartenere al vero giornalismo d’inchiesta". La seconda scelta della direttrice di Qn – tutti i giurati ’tecnici’ potevano esprimerne massimo due, poi però il voto è stato singolo – era sul libro di Barbara Stefanelli. Love Harder. La pensa allo stesso modo anche la giornalista di La7, Alessandra Sardoni, che sceglie senza indugi di appoggiare Scavo. Così come il vice direttore del Corriere della Sera, Venanzio Postiglione. È invece Paolo Garimberti, prima dell’appassionato dibattito anche con i giurati popolari, che azzecca i due libri che sarebbero stati poi oggetto del ’ballottaggio’ finale. Gli scrutini – come da consolidata tradizione del Premio Estense – sono rapidi e svolti in maniera assolutamente ordinata. Anche sulla scorta dell’indicazione data in apertura dei lavori dal vicepresidente di Confindustria Emilia, Gian Luigi Zaina: "Svolgiamo le votazioni in modo snello".

Paradossalmente, tra i commenti dei giurati non era emerso in maniera così lampante l’apprezzamento verso il volume di Costa. Anche se, come ha rimarcato Garimberti, "dal libro di Costa emerge un’America che nella sostanza non conosciamo. Questo libro è scritto in maniera singolare. Uno stile che incarna il nuovo giornalismo". Il dibattito tra i giurati popolari è, probabilmente, la parte più stimolante anche per l’eterogeneità dei punti di vista. Un valore assoluto per crearsi un’opinione, ma che si può rivelare un ostacolo ai fini della designazione di un vincitore. Tant’è che le prime tra votazioni sono andate a vuoto, benché il trend si sia delineato quasi subito. A metà della terza votazione un voto ambiguo – "forse figlio di un ripensamento", suggerisce il presidente Faustini – alza il livello della sfida. Poi, alla quarta, scatta l’applauso. Ventotto voti sufficienti, sul filo del rasoio: l’aquila d’oro ha il suo vincitore. Il vicedirettore del Post. Ora, vedremo che America ci consegneranno le urne.