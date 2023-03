Verginese, la storia romana diventa digitale

Nuovi restauri, contenuti digitali e multimediali, un allestimento fruibile e comprensibile per tutti: è il nuovo corso del Verginese, dove è cominciato un importante progetto di riqualificazione del suo patrimonio archeologico, per aggiornare l’apparato didascalico della mostra "Mors Inmatura: il sepolcreto dei Fadieni": il ritrovamento di una necropoli romana avvenuto del 2002, con scavi effettuati nello stesso anno e nel 2005, con un primo allestimento di una mostra temporanea del 2006, poi diventata praticamente permanente ma mai aggiornata prima d’ora. Il progetto è gestito dal comune di Portomaggiore e finanziato dal Gal Delta 2000 e dalla Regione Emilia-Romagna.

L’intento è sviluppare e qualificare il Verginese quale sito di interesse culturale, in particolare archeologico, con il conseguente sviluppo di percorsi culturali nuovi, emozionali ed esperienziali, in sintonia con l’identità rurale locale, al fine di aumentare le opportunità di visita al territorio, arricchendo l’offerta e rendendola accessibile e fruibile per un visitatore interessato al turismo lento. Il progetto nello specifico prevede alcuni interventi per una migliore fruizione e comprensione della mostra da parte di tutte le categorie di visitatori, di cui alcuni appena completati. Tra questi il restauro del materiale archeologico in vetro proveniente dal corredo funerario della tomba 9, ovvero due vasi cinerari, un piattello e un balsamario, affidato al laboratorio di restauro Florence Caillaud, che si era occupato del restauro di alcuni reperti nel 2006, e la riproduzione degli oggetti più significativi e di alcuni dettagli delle stele, utilizzabili e manipolabili anche durante le attività didattiche, per consentire agli utenti non vedenti di conoscere i materiali del Sepolcreto dei Fadieni, a cura di Creativity Lab di Portomaggiore.

Nelle prossime settimane sono previsti altri interventi. Tra questi l’aggiornamento delle didascalie di ciascuna stele e ciascuna vetrina espositiva con informazioni più dettagliate, descrizioni semplici e inquadramenti cronologici, oltre alla loro traduzione in lingua inglese e QR code, con la possibilità di collegamento a contenuti audio e video di approfondimento. Inoltre la realizzazione di tre totem multimediali, nei quali saranno riversati digitalmente i contenuti degli attuali pannelli espositivi, ampliando le informazioni in essi presenti. Tra i contenuti digitali che si potranno fruire ci saranno i video ricostruttivi del Sepolcreto stesso.

Franco Vanini