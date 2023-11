Verginese, si accende nuova luce: "Le bellezze devono risplendere"

La delizia estense del Verginese, il monumento storico più importante del territorio, tra breve vivrà di nuova luce. La giunta di Portomaggiore infatti ha stanziato i fondi necessari per un progetto di riqualificazione dell’illuminazione esterna della villa rinascimentale, già sede signorile della favorita del duca d’Este, Laura Dianti. "Rappresenta un nuovo capitolo degli investimenti che stiamo facendo sulla Delizia, patrimonio Unesco – racconta il sindaco, Dario Bernardi – Dopo il progetto di riqualificazione del percorso archeologico del Sepolcreto dei Fadieni con fondi europei, completato di recente con i nuovi contenuti multimediali e i restauri, aggiungiamo un altro pezzo importante, investendo circa 35mila euro di risorse comunali. Da diverso tempo l’illuminazione esterna attende di essere riportata in efficienza: oltre al parcheggio, anche i camminamenti pedonali e l’illuminazione scenografica del castello, una questione dunque non solo di valorizzazione estetica ma di fruibilità e sicurezza. La Provincia, proprietaria del bene dato in concessione al Comune, completerà l’anno prossimo la riqualificazione energetica dell’illuminazione degli spazi interni".

L’operazione rientra nel progetto a lungo termine di valorizzazione della villa estense. "La struttura – insiste il primo cittadino portuense – è un centro nevralgico delle attività culturali di Portomaggiore – Ricordo la musealizzazione del percorso archeologico, la sua entrata nel circuito di turismo cicloturistico e fluviale, "Gli anelli del Po" tramite il consorzio Visit Ferrara, i numerosi eventi che abbiamo svolto durante la stagione estiva: sono alcune delle azioni che stiamo portando avanti assieme al gestore Atlantide per potenziare ulteriormente il richiamo di questa Delizia". A proposito di valorizzare il sito Unesco, domenica scorsa al Verginese è cominciata la rassegna "Musica con Tè" ad opera dell’associazione il Nuovo Echo, con il primo appuntamento, che ha avuto come sempre un ottimo gradimento del pubblico, ma le iniziative sono molte, per tutti i gusti e le fasce di età. Tornando all’illuminazione artistica del Verginese, i lavori saranno affidati a brevissimo a una ditta specializzata previo parere della sovrintendenza sul progetto illuminotecnico.

Franco Vanini