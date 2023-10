"Verginese, viaggio nella necropoli romana"

"Il nuovo allestimento intende valorizzare il Verginese, già punto di riferimento culturale del territorio, con un percorso di scoperta dedicato alla necropoli romana rinvenuta con gli scavi del 2002 e del 2005, per la quale nel 2006 è stata allestita la mostra Mors Inmatura, riconosciuta Museo Archeologico lo scorso anno. Un itinerario emozionale ed esperienziale, in sintonia con l’identità rurale locale, che si propone l’intento di migliorare la fruizione e la comprensione per tutti i visitatori, rendendo il territorio più ricco e appetibile culturalmente". Così il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi, ha illustrato la riqualificazione, costata 80 mila euro, finanziata dal Gal Delta 2000 e dalla Regione Emilia Romagna.

L’intento è sviluppare e qualificare il Verginese quale sito di interesse culturale, in particolare archeologico, con il conseguente sviluppo di percorsi culturali nuovi, emozionali ed esperienziali, in sintonia con l’identità rurale locale, al fine di aumentare le opportunità di visita al territorio arricchendo l’offerta e rendendola accessibile e fruibile per un visitatore interessato al turismo lento. Il progetto nello specifico ha previsto interventi per una migliore fruizione e comprensione della mostra da parte di tutte le categorie di visitatori. Tra questi la riproduzione degli oggetti più significativi e di alcuni dettagli delle stele, utilizzabili e manipolabili anche durante le attività didattiche, per consentire agli utenti non vedenti di conoscere i materiali del "Sepolcreto dei Fadieni". Prosegue l’assessore alla Promozione del territorio: Enrico Belletti: "Il riallestimento va a completare un ragionamento che come amministrazione stiamo portando avanti a trecentosessanta gradi. Sono infatti diverse le collaborazioni attive per promuovere il marketing territoriale, il turismo lento e non solo". "Il riallestimento del Sepolcreto fa parte di un progetto molto ampio che riguarda l’archeologia – è stato l’intervento di Lorenzo Marchesini, presidente di GAL Delta 2000 – per avviare una logica di sistema: il progetto nel suo complesso costruisce e restituisce un’idea di territorio che ha qualcosa da raccontare". Grazie al digitale ora sono possibili ricostruzioni verosimili del Sepolcreto stesso.

Franco Vanini