"Vergognosa gazzarra di tipo antisemita. Dai militanti solo odio e propaganda"

Caro Carlino, con riferimento alla vergognosa gazzarra vista ieri al Consiglio Comunale di Ferrara, inscenata da parte di esponenti “propal”, come Unione Associazione Italia Israele (UAII), esprimiamo la nostra più sentita solidarietà e vicinanza alla Giunta del Comune di Ferrara, a cui è stato impedito di compiere il proprio lavoro. Un ringraziamento particolare alle massime autorità cittadine, che hanno affrontato senza alcun timore queste persone che hanno un concetto esclusivo di “democrazia”, dove sono accettate solo le loro visioni (quelle degli anni bui del secolo scorso, quando l’antisemitismo dilagava in Europa!). E’ giusto sottolineare che queste persone, la cui indole “non pacifica” ieri è stata dimostrata, sono le stesse che mesi fa, dopo essere state invitate in un istituto scolastico della città di Ferrara per tenere una lezione, hanno pesantemente attaccato sui social le nostre formatrici che hanno organizzato un altro pianificato e dettagliato intervento di storia e attualità. Sono gli stessi che incessantemente scrivono di “Palestina libera dal fiume al mare”, concetto di chiaro significato. Ci auguriamo che questi rigurgiti di intolleranza, di palese antisemitismo, di odio e narrazione propagandistica, vengano presto messi a tacere.

Celeste Vichi, presidente UAII; Marco Leati, delegato UAII Ferrara; Elisabetta Noè e Federica Iaria, le formatrici