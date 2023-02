Verità e pazzia senza maschera Pirandello e Lavia, giganti in scena

di Francesco Franchella

"Se lei volta la pagina, vi legge che non c’è più pazzo al mondo di chi crede d’aver ragione". La citazione, tratta dal Berretto a sonagli di Luigi Pirandello, la conoscono tutti. Forse è proprio per questo che venerdì, al Comunale, alla prima dello spettacolo di e con Gabriele Lavia (oggi in replica alle 16), la presenza di ragazze e ragazzi under 30 risultava addirittura sorprendente. Non tanto per una riduzione di Pirandello a mero materiale scolastico o, al limite, accademico, ma piuttosto per una naturale attrazione verso ciò che più entra nel cuore di uno studente: l’apice del teatro italiano, la sua più alta vetta, per certi tratti rielaborata e, ugualmente, rispettata, da un altro gigante del nostro teatro, Gabriele Lavia, per l’appunto. Nello spettacolo, l’attore e regista indossa le vesti di Ciampa, il povero segretario del Cavaliere Fiorica. Ciampa, ultimo degli ultimi, totalmente sottomesso al potere, sembra consapevole della relazione adulterina tra la sua bellissima e giovane moglie, Nina, e lo stesso Fiorica. Tuttavia, non appare turbato, anzi: sua moglie è troppo bella per uno come lui, magari impotente, che si può anche accontentare di un semplice bacio. Motore dello spettacolo, a questo punto, è la volontà di Beatrice Fiorica, moglie del Cavaliere interpretata da una straordinaria Federica Di Martino, di sbugiardare l’adulterio e sentirsi, finalmente, libera. Questo – è ovvio – a discapito della rispettabilità dell’intera famiglia, del marito Cavaliere, del fratello Fifì, della madre Assunta, finanche di Fana, la vecchia serva. Ma in tutto ciò, qualcuno si è ricordato del povero Ciampa? No, del suo "pupo", della sua reputazione, poco importa. Ciampa è un sottomesso. "Oh, che ero niente io?". Annichilito Ciampa, ferita Beatrice: i due traditi si sbilanciano, in un gioco di squilibri tra verità e finzione. In effetti, nel suo spettacolo, Lavia ha giocato molto con equilibri e squilibri, già a partire dalla commistione tra le due versioni esistenti dell’opera, quella siciliana e quella italiana. Il risultato è una pièce tanto regionale quanto universale. Una regione, la Sicilia che si fa mondo: scelta coerente per una commedia costruita su duplici contrasti (donna-uomo, marito-moglie, tradita-traditore e viceversa, potere-sottomissione) e, talvolta, su doppi o doppioni, persone costrette in personaggi, in maschere costruite ad arte, in nome di una società che si autoalimenta nei suoi rigidi schemi. Perché delle tre corde dell’uomo di cui parla Ciampa – "La seria, la civile, la pazza" – ne manca una: quella vera, che si nasconde dietro a quella pazza. Non che la verità coincida con la pazzia: è che semplicemente la verità, come la pazzia, è senza filtri, senza maschere. Ne consegue che chiunque dica il vero viene preso inevitabilmente come pazzo, o al più come inetto rivoluzionario all’interno di un sistema fatto di costrutti sociali, altresì conosciuto come teatro o, più comunemente, e soltanto, vita.