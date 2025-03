Verità sull’impero Ferruzzi: "Gardini, genio e azzardo. Montedison, partita persa"

"Ci siamo divertiti, ma abbiamo rischiato di annegare". Le parole diventano materia. I ricordi si trasformano in un dialogo ideale fra lui e il suo ex capitano d’avventure, poi (quasi) nemico. Poi ancora (quasi) amico. Le frasi di Carlo Sama hanno il peso della storia. Guardarsi indietro, a volte, è doloroso. Perché quegli anni vissuti tra le due persone attorno alle quali si è snodata la sua vita – Serafino Ferruzzi e Raul Gardini – furono "dolorosamente meravigliosi". Più del lato tecnico, societario ed eminentemente finanziario dell’epopea Ferruzzi-Montedison ed Enimont, quello di Sama ieri sera in un Libraccio gremito – è stato un ricordo appassionato e umano. A tratti commovente. Quando, incalzato dal moderatore Cristiano Bendin (capo della redazione del Carlino), l’autore de La caduta dell’Impero (Rizzoli) si rivolge idealmente al Serafino (padre di sua moglie Alessandra) dice chiaramente: "Non sono degno". "Il dottor Ferruzzi era un uomo straordinario. Un patriarca buono". Ed è proprio sulla coabitazione – fino al 1979, anno della morte del fondatore del gruppo – di Gardini e Ferruzzi nella vita di Sama che si articola l’intero dibattito. Il pubblico è attentissimo. Ricorda, annota, si dà di gomito per confermare ciò che esce dalla bocca di un uomo che la storia raccontata nei tg a colori un po’ sbiaditi a cavallo fra gli ’80 e i ’90 l’ha scritta in prima persona. Si riconoscono Paolo Govoni (Camera di Commercio), Paolo Bruni (Cso), l’avvocato Gianni Polizzi, l’ex sindaco Tiziano Tagliani, Riccardo Maiarelli (Fondazione Estense), Paolo Mazzini (Cna) e l’imprenditore Antonio Benini. Le immagini di queste due figure che hanno dominato la vita dell’autore, si stagliano in qualche modo in senso antitetico nelle sue parole. "Serafino creò un impero dal nulla, evitando i riflettori". Il "dottor Gardini" invece era un "perfetto giocatore di carte: un uomo dall’intuito geniale e dall’intelligenza incredibile". Tutte doti delle quali "Ferruzzi si rese conto, benché fino alla sua morte, Raul non ebbe incarichi operativi nelle società se non qualche partecipazione". Fu il figlio di Serafino, Arturo, a fare un passo indietro cedendo il palcoscenico delle imprese a Gardini. Il corsaro. Uomo di mare "che amava la vela, la caccia e il ramino pocherato". L’inizio "della fine", per Sama, fu proprio l’inseguimento del sogno di Gardini: l’ingresso in Montedison. O, meglio, "l’acquisizione del 14,7% delle azioni, l’indebitamento che venne scaricato sul gruppo Ferruzzi" e, in seguito, "la tragica epopea di Enimont". A Gardini stavano strette le regole. Non ne voleva sapere. Pensava, riferisce Sama, "che le logiche del mercato potessero prevalere rispetto a quelle della politica. Ma in Italia non funziona così. Vinse la politica, con ciò che ne conseguì". Più nel profondo, nell’affaire Montedison, l’autore del libro sostiene che Gardini avesse "intuito lo spiraglio per potersi affrancare dall’ombra del suocero, Serafino, con il quale tutta la vita era stato in competizione". Le note malinconiche si alternano a quelle grandiose. La stagione del Moro di Venezia, delle grandi acquisizioni "a partire dall’Eridania Zuccheri". Un’operazione per la quale "bastò la stretta di mano fra Serafino e Attilio Monti". Tutto diventa più opaco, più drammatico, quando i giornali spiegano le vele – per stare in tema – alla tempesta giudiziaria di Mani Pulite. Lì, la fine era segnata. Nonostante le assoluzioni, nonostante la riabilitazione. Ieri sera a Ferrara è transitata una parte di storia. Il legame profondo dei Ferruzzi con la nostra città, per due ore intense, ha ripreso vigore. "Ferrara è una città che non si può non amare".