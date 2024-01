"Vernici antismog per migliorare la qualità dell’aria. Vanno incentivate"

Atto di indirizzo politico della capogruppo pentastellata affinché l’Emilia-Romagna segua l’esempio del comune di Roma "Prevede l’uso di vernici antismog nelle future opere e nei futuri interventi pubblici di manutenzione ordinaria e straordinaria".

Su questo impegno la capogruppo M5S Silvia Piccinini (nella foto) incentra la risoluzione proposta alla giunta regionale per incentivare l’uso delle vernici antismog, "pitture in polvere che, a contatto con la luce (naturale o artificiale), purificano gli agenti inquinanti come ossidi di azoto e zolfo, benzene, formaldeide e monossido di carbonio, nonché i batteri, le muffe e i cattivi odori presenti sulle superfici. Attraverso un sistema simile alla fotosintesi vegetale, che filtra l’aria sfruttando la luce, queste vernici riescono a trasformare gli inquinanti atmosferici in anidride carbonica, azoto e sale, sostanze assolutamente innocue per l’uomo".

La consigliera sottolinea poi come questa tecnologia di ultima generazione "è stata sperimentata con successo dal 2007, spesso legandola alla realizzazione di opere di street art e murales eco-friendly". Piccinini auspica vengano riconosciuti "incentivi e premialità connessi all’utilizzo della vernice antismog da parte

dei privati".