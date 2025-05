Veronesi e Atipico Band sul palco. Ritmi da ’Poggio Underground’

Una riuscita serata di musica live con Leonardo Veronesi & Atipico Band che si sono esibiti, nei giorni scorsi, nelle storiche cantine del Castello Lambertini di Poggio Renatico, rinominate per l’occasione ’Poggio Underground’.

Leonardo Veronesi ha proposto uno sguardo ironico e profondo sul quotidiano, raccontando storie dove anche la normalità riserva sempre una scintilla di imprevedibilità. Affiancato dalla Atipico Band, formazione musicale flessibile e dinamica, Veronesi ha presentato un repertorio che univa brani inediti e cover reinterpretate in chiave personale affascinando il numerosissimo pubblico presente che ha seguito con attenzione e partecipazione emotiva. Uno spettacolo ricco di energia, professionalità, grande musica e contaminazioni artistiche. Ospite della serata è stata Silvia Boreale, talentuosa cantante che ha partecipato al talent “Amici” per la quale Veronesi ha scritto alcuni brani e avviato insieme a lei una proficua collaborazione artistica che riserverà nuove future sorprese. Due ore continue di musica di qualità hanno intrattenuto il pubblico presente e Veronesi ha eseguito brani che celebravano la musica italiana per cercare di tenere viva la conoscenza e il valore del cantautorato, unitamente ai suoi inediti. Il repertorio è stato rivisitato in chiave elettro- acustico per arrivare ad arrangiamenti che trasportavano in diverse atmosfere musicali pensati appositamente per una location quasi magica perfettamente adatta per concerti e rappresentazioni teatrali. Il concerto, organizzato dall’Associazione ricreativa culturale Mikael con il patrocinio del Comune di Poggio Renatico, era ad ingresso gratuito, con offerta libera destinata a sostenere le attività dell’Avis di Poggio Renatico. E’ stata davvero una occasione speciale, un’esperienza musicale autentica che ha trasmesso tante emozioni all’interno di una cornice unica, recentemente restaurata dopo il sisma del 2012. Veronesi ha orgogliosamente inaugurato questo luogo che si spera inizi una nuova era nel proporre un’alternativa credibile all’offerta di musica e spettacolo.