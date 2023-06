Veronica Malorzo e Enea Battocchio, dal nuoto sincronizzato al lavoro di bagnino

Campionessa di nuoto sincronizzato a livello agonistico, poi ha fatto una scelta. "Non riuscivo a conciliare le due attività, lo studio e lo sport" racconta Veronica Malorzo, 21 anni di Bondeno, professione bagnina. Lavora nella piscina del parco Bacchelli, un lavoro che le piace. "Ho preso entrambi i brevetti – precisa – sia quelle per le acque interne, sia quello per il mare. Ho cominciato a nuotare fin da piccola, sono stati i miei genitori a spingermi in questa direzione".

La madre è nata in Sardegna, il padre è di origini pugliesi. "Il mio desiderio è quello di continuare a lavorare in questo mondo, staremo a vedere", dice. Non si limita a controllare che a bordo vasca tutto fili liscio, è anche istruttore di nuoto. "E’ un lavoro che comporta una grande responsabilità, la domenica devi controllare un migliaio di persone". Un compito impegnativo, ha un giorno libero alla settimana. La sua estate la trascorrerà lì, al lavoro. Ma spezza una lancia a favore dei suoi coetanei. "Qui – precisa – mi sento valorizzata, stimata, sono ben retribuita. Ci sono giovani che vengono sfruttati, è chiaro che rifiutano quel determinato lavoro. Bisogna capire le cose, andare a fondo e non accettare facili generalizzazioni". Ha qualche anno meno di lei Enea Battocchio, da poco maggiorenne, di Portomaggiore. E’ diventato in poco tempo – è entrato nella rosa del Cus salvamento nel 2022 – capolido dei bagnini a Nazioni. "Sì, un bell’incarico", sottolinea con orgoglio. Anche lui indosserà quella divisa rossa per tre mesi e mezzo, così durerà la stagione.

"Mi piace", dice ancora. "Il tempo è brutto, ci sono nuvole e vento. Siamo in allarme rosso", racconta, gli occhi al cielo sui lidi di ieri. E ricorda quando proprio l’anno scorso, insieme ad un collega, ha portato in salvo una donna finita al largo con il suo materassino. Per diventare bagnino ha studiato, ha superato un esame, ha preso il brevetto. Enea, che frequenta il liceo scientifico Rita Levi Montalcini ad Argenta, ha la testa sulle spalle. Per lui ci sono gli studi ed il mare. Amori? "Non sono ancora fidanzato – svela –. Il mito del bagnino è un po’ sfiorito, è passato di moda, uno stereotipo legato più ai film".

