Veronica Pivetti, Lopez e Solenghi. Tutte le stelle del teatro Arena

Con un’ideale staffetta fra le compagnie locali e quelle nazionali comincerà a gennaio la prossima stagione teatrale a Codigoro sul palco dell’Arena. A gennaio verrà proposta l’ultima delle commedie nell’ambito della rassegna ‘Chi è di scena?’, apertasi sabato scorso dedicata alle compagnie locali e non solo, per poi passare il testimone alle compagnie nazionali. Sono cinque gli appuntamenti proposti che vedranno il 30 gennaio alle 21 Massimo Lopez e Tullio Solenghi, con ‘Dove eravamo rimasti’. Uno spettacolo che proporrà numeri, sketch, brani musicali, contributi video, con alcuni picchi di comicità, dove il filo conduttore sarà quello di una chiacchierata tra amici. Sul Palco anche la band del maestro Gabriele Comeglio. Si passa al 13 febbraio con Vincenzo De Lucia, nella nota parodia di Maria De Filippi, che propone ‘Squilla il telefono’ assieme a Valentina Petriccione. Un inno alla leggerezza, dopo le fortunate apparizioni in diverse trasmissioni di successo della Rai, accompagnato da quattro ballerini e performer traghetterà il pubblico in una galleria delle signore del piccolo e grande schermo. Il 28 febbraio Veronica Pivetti (foto) proporrà ‘L’inferiorità mentale della donna (un evergreen del pensiero reazionario tra musica e parole)’ e con lei anche il musicista Anselmo Luisi che assieme all’attrice, proporrà canzoni nuove e meno nuove ispirate alla figura femminile. Il 12 marzo arriva ‘Contrazioni pericolose’ con Rocío Muñoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta, non solo interpretata ma anche scritta da quest’ultimo protagonista. Una donna che sta per partorire, un ostetrico che cerca di tranquillizzarla, un uomo che la accompagna, ma a cui la donna ha nascosto la propria gravidanza sono il mix di una proposta teatrale molto divertente. L’ultimo appuntamento andrà in scena il 10 aprile, con ‘Una donna di prim’ordine’ ovvero una guida pratica per sistemare l’armadio, il cane e il marito, di e con Maria Pia Timo.

cla. casta.