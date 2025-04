Verri lascia, Pancaldi in Consiglio: "Pronti a sostenere il bis di Saletti"

La forza di Fratelli d’Italia e l’impegno di incidere nel tempo che precede le elezioni amministrative della prossima primavera puntando al futuro. Davide Verri, ex sindaco di Bondeno, consigliere comunale della lista civica che porta il suo nome, ha consegnato mercoledì scorso le proprie "dimissioni irrevocabili". Cede il posto a Luca Pancaldi, segretario comunale, per elezione unanime al recente congresso locale, di Fratelli d’Italia. Pancaldi appartiene alla stessa lista civica di Davide Verri, ma subito dopo essere entrato in consiglio comunale, come annuncia insieme a Stefano Grechi: "Costituiremo il gruppo ‘Fratelli d’Italia Bondeno 2030’". Una presa di posizione chiara, concreta, immediata, avvallata un mese fa in sede di congresso comunale, dall’annuncio del senatore Alberto Balboni di "un partito di maggioranza, forte di consensi e nuovi iscritti, che sosterrà, alle prossime elezioni, la conferma della candidatura dell’attuale sindaco Simone Saletti". "In questi quattro anni ho cercato di essere il più oggettivo possibile – spiega Verri – criticando quando era opportuno, ma anche votando a favore quando le delibere erano ben fatte. Il rammarico è di non aver inciso o non essere riuscito a mettere a disposizione l’esperienza che ho maturato negli anni". Poi l’auspicio: "Mi auguro che Pancaldi possa incidere più di me – aggiunge –, per l’esperienza che ha maturato negli anni e il ruolo che ha oggi nell’ambito di Fratelli d’Italia che gli consentirà di mettersi in primo piano". Obiettivi futuri: "Sarò una sorta di riserva – conclude Verri – se qualcuno avrà bisogno di un modesto consiglio ci sarò sempre. Ci sono sempre stato per tutti". Da qui l’annuncio: "Creeremo un gruppo ‘Fratelli d’Italia Bondeno 2030’. Ringrazio Davide Verri. Ha dimostrato la serietà di aver portato a compimento l’accordo di un anno fa. Sono il coordinatore di un partito importante, nella coalizione di maggioranza. Mi auguro di poter incidere in maniera significativa", ha detto Pancaldi.

Claudia Fortini