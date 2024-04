"Verri, nessuna sentenza gli ridarà la vita"

Una strada, una piazza, un giardino, un edificio purché sia dedicato alla memoria di Valerio Verri. Una proposta lanciata da Fausto Ghesini di Legambiente domenica nel parco della cinquecentesca Pieve di San Giorgio in occasione del settimo anniversario della morte del volontario dell’associazione, ucciso da Igor il russo, all’anagrafe Norbert Feher, l’8 aprile 2017 in un agguato mentre era di pattuglia antibracconaggio. E sulla vicenda è tornato l’avvocato della famiglia Verri (e candidato sindaco a Ferrara, ndr), Fabio Anselmo, presente tre giorni fa alla commemorazione. "Non avrei mai voluto conoscere i figli di Valerio – spiega come aveva già fatto anche domenica – perché avrebbe voluto dire che loro padre sarebbe ancora qui in mezzo a noi. Emanuele e Francesca fanno onore alla sua memoria grazie alla loro enorme determinazione nella ricerca della verità".

Ma per la legge italiana Feher – cinque omicidi tra Italia e Spagna, condannato all’ergastolo in via definitiva dopo una fuga di otto mesi –, non è l’unico responsabile della morte della guardia ecologica volontaria. Verri, 63 anni in pensione, era in auto insieme all’agente di polizia provinciale Marco Ravaglia (assente domenica alla commemorazione), nelle campagne di Portomaggiore, quando i due si imbatterono nell’uomo che poi risultò essere serbo e chiamarsi Norbert Feher. Verri morì, Ravaglia rimase gravemente ferito e si salvò solo perché si finse morto. A dicembre, su un piano diverso da quello penale, per quell’episodio la Provincia è stata condannata a risarcire oltre 1,1 milioni ai suoi familiari. Secondo il tribunale del lavoro, "l’accertata e dichiarata responsabilità" dell’ente è stata quella di non aver "sospeso il servizio di vigilanza" in quell’area "luogo di azione di Igor", dove aveva ucciso una prima volta solo sette giorni prima, e "per non aver edotto del pericolo Verri", disarmato e senza "un addestramento", il quale "si sarebbe astenuto dal prestare servizio". La sicurezza delle guardie volontarie, precisò il giudice, "deve essere garantita dalla Provincia per il tramite della polizia provinciale". Sentenza che ad oggi non è stata impugnata. "Ma le sentenze – riprende Anselmo – non restituiranno mai la vita di Valerio ai loro figli e a sua moglie. Avrei voluto poi che la medaglia d’oro che gli è stata conferita dal Ministero nel 2021, gli fosse stata data direttamente nelle sue mani e non alla sua memoria. Spero che momenti come quello di domenica, per ricordare una grande persona, possano continuare a lungo".

