Versatilità in jazz. Arriva Formanek

Stasera alle 21.15 torna sul palco del Jazz Club (al Torrione, via Rampari di Belfiore 167) Michael Formanek. Il contrabbassista di San Francisco con Give & Take si presenta al pubblico con Michael Attias, sax alto, Alexander Hawkins, pianoforte e Davin Gray, batteria. Una delle caratteristiche di Formanek sta nella versatilità che ha dimostrato lavorando a fianco di musicisti di diverse generazioni. La sua musica è indirizzata alle libere forme improvvisative, dove tuttavia non mancano cellule tematiche e strutture ritmico armoniche riconoscibili.