Versi, dolore e crepuscoli sul Po. L’eredità lirica di Corrado Govoni

"La funzione di chi scrive in versi, di chi è cosciente delle potenzialità della poesia, è imparare a incassare i colpi, a trasformare il dolore che patisce in colore circoscritto, proprio e degli altri". Ricavare dall’opera di un poeta un significato attuale può forse sembrare banale. Partire dalla sua biografia per spiegare il ruolo della poesia di quel poeta, considerandone il "lascito" e le influenze, tanto da costruire un "paesaggio letterario" emiliano-padano, è invece un’impresa – è il caso di dirlo – magistrale. Sì, perché è iniziato proprio un decennio fa il lavoro su Corrado Govoni portato avanti dal critico ferrarese Matteo Bianchi, proprio in occasione della sua tesi di laurea magistrale. Il risultato, nel 2023, è il saggio ‘Il lascito lirico di Corrado Govoni. Dai crepuscoli sul Po agli influssi emiliani’, pubblicato da Mimesis Edizioni (grazie al sostegno della Fondazione Giorgio Bassani e dall’Aps ‘Gruppo del Tasso’) e già disponibile in libreria. Si tratta di un volume pienamente ferrarese, che mette in contatto Govoni con i poeti locali contemporanei e passati, come Giorgio Bassani. "Bassani – spiega Bianchi – con la sua disillusione storica, filtra il paesaggio del Delta, l’aria di palude, la nebbia, le mura, i campi di Ferrara. Come Govoni, ridisegna il paesaggio padano che ci circonda, a seconda dei suoi traumi e delle perdite del suo vissuto".

Il poeta di Tamara, infatti, "subì l’esistenza e spesso ne fu travolto, ma i versi iniziarono a registrarlo con nitidezza dopo l’uccisione del figlio Aladino nelle Fosse Ardeatine per mano dei nazisti". Govoni, che si era "affidato e fidato" del fascismo, si ritrovò a rinnegare il fascismo stesso, accusandolo (a ragion veduta) di aver sacrificato due generazioni. "Attraverso il dolore, comincia a filtrare i ricordi della campagna ferrarese": un modo per rifugiarsi nelle sicurezze del passato? Prende così avvio la costruzione di un paesaggio letterario anche contemporaneo, caratterizzato da diversi epos, di poeti protagonisti di una serie di viaggi di ritorno dalle meditate isole govoniane. Così il saggio di Bianchi dedica un capitolo conclusivo a quegli aedi ferraresi "intimisti per fragilità".