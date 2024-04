Verso Chiavari, al via la vendita dei biglietti

La marcia che porta alla trasferta di Chiavari è iniziata ieri pomeriggio con tanti giocatori tenuti a riposo precauzionale o che comunque non si sono allenati in gruppo. Nessun allarme comunque in casa Spal, perché la settimana di lavoro è ancora lunga e in questo momento della stagione mister Di Carlo e i suoi collaboratori non hanno intenzione di correre alcun rischio. È importante allenarsi, ma soprattutto gestire le energie psico-fisiche e recuperare nel miglior modo possibile dopo le gare di campionato. Per questo alla ripresa degli allenamenti in via Copparo tanti giocatori non si sono visti o hanno effettuato una seduta personalizzata, da Ghiringhelli a Fiordaliso passando per Buchel, Carraro, Maistro e Rao. Si tratta di situazioni che non destano comunque particolare preoccupazione, tanto che diversi acciaccati potrebbero tornare in gruppo tra oggi e domani. Nello specifico, Fiordaliso e Rao sono rimasti fermi a causa delle rispettive contusioni al polpaccio e alla caviglia. Ghiringhelli e Antenucci stanno facendo i conti con un affaticamento, mentre gli altri si sono allenati a parte.

A proposito, anche la seduta odierna si svolgerà a porte aperte: tifosi e appassionati potranno accedere al centro sportivo Fabbri a partire da pochi minuti prima dell’inizio dell’allenamento, fissato per le 15. Gli allenamenti in programma da domani a sabato invece verranno effettuati a porte chiuse. La Virtus Entella avrà a disposizione un giorno in meno di recupero rispetto alla Spal, considerando che lunedì sera è scesa in campo nel posticipo allo stadio Adriatico col Pescara. Uno 0-0 privo di emozioni, che consente comunque alla squadra di Chiavari di salire a 42 punti (+2 sulla squadra di Di Carlo) e avvicinarsi alla salvezza. "È stata una partita combattuta – ha spiegato mister Gallo –. Avevamo bisogno di questo punto, stiamo lottando gara dopo gara per ottenere una salvezza sofferta, quindi siamo soddisfatti di questo risultato, è meritato. Mancano ancora tre giornate: non so quello che succederà negli scontri diretti, questo è certamente un punto importante per il nostro obiettivo".

PREVENDITA. Oggi alle 10 scatterà la vendita dei biglietti per la partita con la Virtus Entella, in programma domenica prossima alle 16,15 allo stadio comunale di Chiavari. La prevendita si svolgerà online sul sito www.etes.it e presso il punto vendita Tabaccheria Estense in via Pomposa 29 a Ferrara. Il costo del biglietto unico è di 9 euro comprensivi di diritti di prevendita (non sono previsti prezzi ridotti). La prevendita terminerà sabato alle 19).

